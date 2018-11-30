ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Україна закрила в'їзд для чоловіків з Росії у віці 16-60 років

Новини » Політика    30.11.2018 - 09:39
Україна закрила в'їзд для чоловіків з Росії у віці 16-60 років
Фото: Петро Цигикал (mvs.gov.ua)

В прикордонних пунктах пропуску діють посилені заходи контролю

У зв'язку з воєнним станом Україна закрила в'їзд для чоловіків з громадянством Російської Федерації у віці від 16 до 60 років. Про це на нараді у президента заявив голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, посилено заходи контролю здійснюється, насамперед, щодо російських громадян.

"У пунктах пропуску здійснюється посилені заходи контролю. Насамперед, відносно громадян Російської Федерації. Не пропускаються громадяни РФ у віці від 16 до 60 років чоловічої статі", - заявив Цигикал.

У свою чергу президент Петро Порошенко зазначив, що ці заходи повинні перешкодити Росії формувати загони приватних армій на українській території.

"Ще раз: чоловіча стать з 16 до 60 років, застосовуються обмеження, крім гуманітарних випадків, будуть чітко виписані в інструкції", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна заборонила в'їзд до Криму для

іноземців. З четверга, 29 листопада, адміністративний кордон з окупованим півостровом можуть перетинати виключно громадяни України. Обмеження діятимуть протягом дії воєнного стану.

Відзначимо, ще вчора повідомлялося, що на кордоні щодо росіян діють посилені заходи контролю.

"У тому числі проводиться інтерв'ювання з іноземцями, серед яких є і громадяни РФ", - зазначив керівник прес-служби ДПС Андрій Демченко.

 

Порошенко: повідомлення про рух кораблів через Керченську протоку було передано своєчасно
Новини України Російська Федераціяпограничникивоенное положение
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся