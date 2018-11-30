Україна закрила в'їзд для чоловіків з Росії у віці 16-60 років

Фото: Петро Цигикал (mvs.gov.ua)

В прикордонних пунктах пропуску діють посилені заходи контролю

У зв'язку з воєнним станом Україна закрила в'їзд для чоловіків з громадянством Російської Федерації у віці від 16 до 60 років. Про це на нараді у президента заявив голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, посилено заходи контролю здійснюється, насамперед, щодо російських громадян.

"У пунктах пропуску здійснюється посилені заходи контролю. Насамперед, відносно громадян Російської Федерації. Не пропускаються громадяни РФ у віці від 16 до 60 років чоловічої статі", - заявив Цигикал.

У свою чергу президент Петро Порошенко зазначив, що ці заходи повинні перешкодити Росії формувати загони приватних армій на українській території.

"Ще раз: чоловіча стать з 16 до 60 років, застосовуються обмеження, крім гуманітарних випадків, будуть чітко виписані в інструкції", - підкреслив він.

Україна ввела обмеження щодо в'їзду громадян РФ чоловічої статі віком від 16 до 60, щоб РФ не формувала в Україні загони "приватних" армій, які насправді є представниками Збройних Сил РФ. Щоб не дати росіянам здійснити в Україні ті операції, які вони планували ще у 2014 році. pic.twitter.com/upJyp1JLrO — Петро Порошенко (@poroshenko) November 30, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна заборонила в'їзд до Криму для

іноземців. З четверга, 29 листопада, адміністративний кордон з окупованим півостровом можуть перетинати виключно громадяни України. Обмеження діятимуть протягом дії воєнного стану.

Відзначимо, ще вчора повідомлялося, що на кордоні щодо росіян діють посилені заходи контролю.

"У тому числі проводиться інтерв'ювання з іноземцями, серед яких є і громадяни РФ", - зазначив керівник прес-служби ДПС Андрій Демченко.



