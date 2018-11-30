Прокуратура попросить обрати Петрову арешт із альтернативою 48 млн гривень застави

Фото: Володимир Петров (facebook.com/Владимир Петров)

Адвокат Петрова повідомив, що така інформація зазначена у клопотанні прокурора

Прокурори будуть просити обрати політтехнологу Володимиру Петрову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави у розмірі 48 млн гривень. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив адвокат Петрова Юрій Іващенко.

Фото: Володимир Петров у залі суду (РБК-Україна, Сергій Грішин)

Адвокат повідомив, що така інформація зазначена у клопотанні прокурора.

"У клопотанні прокурора йдеться про те, що Петрову просять обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 48 млн гривень",- сказав адвокат.

Крім того, у ході судового засідання ще один затриманий у справі блогер Александр Барабошко зачитав з матеріалів справи, що обвинувачення проситиме для нього арешт з альтернативою застави 6,5 млн гривень.

Ще до розгляду не дійшли. Але, Александр Барабошко зачитав з матеріалів справи - обвинувачення проситиме арешт, або заставу 6,5 млн грн. Опубліковано Sergiy Grishyn П'ятниця, 30 листопад 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що підозрюваний у справі про завідомо неправдиве повідомлення про злочин політтехнолог Володимир Петров перебуває в ІТТ. Також обшуки проходили і в квартирі блогера Олександра Барабошка. У коментарі РБК-Україна він повідомив, що правоохоронці вилучили телефон та іншу техніку.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку листопада Наталія Бурейко звинуватила заступника голови департаменту захисту економіки Нацполіції Олександра Варченка в домаганнях, після яких пішли повідомлення з погрозами розправи. Дівчина подала в прокуратуру заяву про погрози і переслідування з боку чиновника. Однак пізніше вона заявила про те, що стала жертвою цинічної провокації і попросила вибачення у сім'ї Варченка.

Підкреслимо, співробітники Головної військової прокуратури затримали Володимира Петрова в справі про завідомо неправдиве повідомлення про злочин, а також порушення таємниці листування правоохоронця.