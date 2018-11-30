Печерський суд Києва обрав Петрову домашній арешт

Фото: Володимир Петров (РБК-Україна, Сергій Грішин)

До політтехнолога буде застосовано цілодобовий домашній арешт

Печерський районний суд Києва ухвалив застосувати до політтехнолога Володимира Петрова цілодобовий домашній арешт. Про це у залі суду заявив суддя Олег Белоцерківець, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, до Петрова буде застосований запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Він заарештований до 28 січня 2019 року.

"Суд ухвалив у задоволенні клопотання прокуратури відмовити і застосувати до Володимира Петрова цілодобовий домашній арешт", - сказав суддя.

Суддя оголосив результативну частину ухвали.

Підкреслимо, що суд обирав запобіжний захід політтехнологу Володимиру Петрову у закритому режимі.

"Суд ухвалив клопотання прокурорів задовольнити та проводити засідання у закритому режимі", - сказав суддя.

Підкреслимо також, йому заборонено залишати свій будинок у Київській області без дозволу слідчого або прокурора і спілкуватися з іншими фігурантами справи.

Крім того, суд зобов'язав Петрова здати закордонні паспорти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прокурори проситимуть вибрати політтехнологу Володимиру Петрову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 48 млн гривень.

Як писало РБК-Україна раніше, підозрюваний у справі про завідомо неправдиве повідомлення про злочин політтехнолог Володимир Петров перебуває в ІТТ. Також обшуки проходили і в квартирі блогера Олександра Барабошко. У коментарі РБК-Україна він повідомив, що правоохоронці вилучили телефон і іншу техніку.

Додамо також, Печерський суд сьогодні, 30 листопада, ухвалив обрати блогеру Олександру Барабошко запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в 3 млн гривень.