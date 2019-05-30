У Рівненській області розбився військовий вертоліт, є загиблі

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В результаті катастрофи загинули четверо військових

У Рівненській області розбився військовий вертоліт Мі-8, в результаті інциденту загинули четверо військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Сухопутних військ Збройних сил України.

Повідомляється, що інцидент стався в районі села Сестрятин Радивилівського району. За даними прес-служби Сухопутних військ, о 23:27 під час навчального польоту було втрачено зв'язок з вертольотом.

За попередньою інформацією, в авіакатастрофі загинули четверо військових, в тому числі командир 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗС України, що дислокується у Бродах Львівської області.

"Причини авіаційної катастрофи з'ясовуються. Більш детальна інформація буде надана після з'ясування обставин події", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в грудні 2018 року в Житомирській області в ході планових польотів розбився винищувач Су-27. В результаті катастрофи загинув пілот Повітряних сил ЗСУ Олександр Фоменко.

У травні на україно-румунському кордоні виявили розбитий вертоліт, який ймовірно перевозив контрабанду.

