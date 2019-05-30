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ЄС очікує від РФ невідкладне звільнення українських моряків

Новини » Політика    30.05.2019 - 17:38
ЄС очікує від РФ невідкладне звільнення українських моряків
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

У ЄС нагадали про рішення трибуналу ООН про негайне звільнення моряків

Європейський Союз очікує, що Росія невідкладно звільнить українських військовополонених моряків. Про це повідомляє прес-служба постійного представництва ЄС при ОБСЄ у Twitter.

У представництві нагадали про рішення Міжнародного морського трибуналу про негайне звільнення моряків.

"ЄС очікує, що Росія без затримки виконає наказ Міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня стосовно інциденту, який стався поблизу Керченської протоки 25 листопада 2018 року, та звільнить затриманих українських військовослужбовців і судна безумовно і без зволікань", - йдеться у повідомленні.

ЄС очікує від РФ невідкладне звільнення українських моряківНагадаємо, США також закликають Росію виконати рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права і негайно звільнити українських моряків.

Однак, адвокат Микола Полозов заявив, що рішення трибуналу ООН не справило ніякого враження на суд в РФ. Як РБК-Україна раніше писало, Міжнародний трибунал зобов'язав Російську Федерацію терміново звільнити два українських корабля і допоміжне судно, а також 24 моряків.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року РФ захопила в Керченській протоці катери українських Військово-морських сил "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу", які поверталися до Одеси після спроби пройти через Керченську протоку в Азовське море. РФ захопила 24 українських моряків, яких ООН визнала військовополоненими.

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