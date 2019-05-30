Курс долара продовжує рости на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

За два дні курс долара виріс ще на 8 копійок

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 30 травня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 8 копійок до 26,82 грн/долар, курс купівлі до 26,78 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 5 копійок до 29,84 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,7800 26,8200 грн/долар, євро 29,8034 - 29,8479 грн/євро, російський рубль 0,4116 - 0,4123 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,7800 26,8200

EUR/UAH 29,8034 29,8479

RUB/UAH 0,4116 0,4123

Нагадаємо, 29 травня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,7050 - 26,7450 грн/долар, євро 29,7573 - 29,7992 грн/євро, російський рубль 0,4084 - 0,4095 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 30 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,68 грн/долар, що на 28 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 30 травня встановлено на такому рівні: 2668,3376 гривень за 100 доларів (+27,7209 гривень).