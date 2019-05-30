Місія МВФ достроково залишила Україну

Фото: МВФ (www.imf.org)

Через оголошення дострокових парламентських виборів рішення щодо траншу кредиту не ухвалюватиметься

Місія Міжнародного валютного фонду залишила Київ. Про це йдеться в заяві для преси з нагоди завершення місії.

Як зазначили у фонді, місія МВФ на чолі з Роном ван Роденом відвідала Київ у період з 21 по 29 травня 2019 року для обговорення останніх політичних та економічних подій.

Згідно з повідомленням, результати роботи цієї місії не будуть предметом розгляду на Раді виконавчих директорів МВФ.

За підсумками візиту ван Роден заявив, що "команда фахівців МВФ мала дуже плідні дискусії з владою України, включно з президентом Зеленським, стосовно перегляду програми стенд-бай між Україною та МВФ, і експерти МВФ дійшли висновку щодо реалістичності грошово-кредитної та податково-бюджетної політики".

"Місія готова повернутися до Києва для продовження дискусій після парламентських виборів щойно новий Уряд визначиться з пріоритетами своєї політики", - додав він.

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду розпочала свою роботу в Києві 20 травня. Планувалося, що вона працювати стандартні два тижні і за результатами буде ухвалено рішення щодо чергового траншу на 1,3 млрд доларів.

Але, як повідомив перший заступник голови комітету Верховної ради з питань фінансової політики та банківської діяльності Михайло Довбенко, через початок виборчої кампанії місії МВФ довелося змінити свій статус. Представники МВФ припинили обговорення виконання умов меморандуму і зайнялися аналітичною роботою.