Зеленський вніс подання на відставку Клімкіна, Полторака і Грицака

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Також в АП готують подання на Юрія Луценка

Президент України Володимир Зеленський 30 травня вніс до Верховної ради подання про звільнення двох міністрів і голови Служби безпеки України. Про це повідомляє прсс-служба президента.

Зеленський звернувся до парламенту з приводу звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ, Степана Полторак - з посади міністра оборони. Третє подання стосується звільнення Василя Грицака з посади голови Служби безпеки України.

У документах зазначається, що президент діє на підставі Конституції та відповідних законів України. Зеленський наполягає на невідкладному розгляді парламентом цих питань.

Крім того, в АП готуються матеріали про звільнення Юрія Луценка з посади генерального прокурора України.

Як відомо, під час інавгурації Зеленський заявив про необхідність відставки генпрокурора Юрія Луценка, голови СБУ Василя Грицака та міністра оборони Степана Полторака.

Після цього стало відомо, що міністр оборони подав рапорт про звільнення. Він заявляв, що про рішення піти з поста міністра оборони сказав Зеленському ще 19 травня. Однак Полторак після зустрічі з Зеленським заявив, що буде очолювати Міністерство оборони України до рішення Верховної ради про його відставку.

Також раніше глава СБУ Василь Грицак написав рапорт про своє звільнення.

Додамо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін оголосив про свою відставку ще 17 травня.