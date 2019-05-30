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Кабмін скоротив витрати на виплату субсидій на 8 млрд гривень

Новини » Економіка    30.05.2019 - 11:32
Кабмін скоротив витрати на виплату субсидій на 8 млрд гривень
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Більшу частину коштів направили на виплату пенсій

Кабінет міністрів України скоротив витрати на виплату субсидій на 8 млрд гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Зокрема, Кабмін скоротив видатки на субвенції для надання та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, газу і т. д. на 13,5 млрд гривень, при цьому виділивши на виплату монетизованих субсидій 5,5 млрд гривень. Інші кошти спрямовані на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін затвердив порядок верифікації пільг і субсидій. Згідно з порядком, Міністерство фінансів України буде отримувати інформацію, необхідну для верифікації та моніторингу держвиплат, яка впливає на право на їх отримання.

Дану інформацію зобов'язані подавати органи, які виплачують субсидії, а також центральні та місцеві органи виконавчої влади, банки, фонди державного соціального і пенсійного страхування.

Раніше також стало відомо, що в Україні збільшилася кількість отримувачів субсидій. Зокрема, у квітні субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримували понад 4 млн сімей.

 

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