Рада провалила відставку Гройсмана

Фото: Володимир Гройсман (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відставка Гроймана автоматично тягнула б за собою відставку всього Кабміну

Верховна рада провалила відставку прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана на засіданні у четвер, 30 травня. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, в ході голосування відставку підтримали всього 97 нардепів. Таким чином, Гройсман залишиться на своїй посаді.

Нагадаємо, раніше правовий комітет Верховної ради рекомендував парламенту визначитися шляхом голосування щодо відставки Гройсмана та складу Кабінету міністрів України.

Як писало РБК-Україна, у понеділок на погоджувальній раді спікер Ради Андрій Парубій анонсував, що відставку глави уряду і Кабміну розглянуть у четвер, 30 травня.

Відзначимо, минулого тижня Гройсман зареєстрував у Раді заяву про відставку після того, як на інавгурації президент України Володимир Зеленський попросив уряд скласти свої повноваження.

У той же час представник уряду у Верховній раді, нардеп Вадим Денисенко прогнозував, що Рада може провалити відставку Гройсмана. Він вважав, що для цього рішення може не вистачити голосів через відсутність нардепів у сесійній залі. Зокрема, він додав, що багато депутатів вже приступили до роботи на округах після оголошення дострокових парламентських виборів.