ru
ua
News
Daily
Lite
Styler
Вибори 2019
Знайти
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Знайти
Підсумки дня: 30 травня
Новини
»
Інше
30.05.2019 - 18:51
Новость на русском
Місія Міжнародного валютного фонду залишила Київ. Через оголошення дострокових парламентських виборів
рішення щодо траншу кредиту не ухвалюватиметься
У Рівненській області
розбився військовий вертоліт Мі-8
, в результаті інциденту загинули четверо військових
Верховна рада провалила відставку прем'єр-міністра
України Володимира Гройсмана. Відставка Гроймана автоматично тягнула б за собою відставку всього Кабміну
Європейський Союз
очікує, що Росія невідкладно звільнить українських військовополонених моряків
. У постійному представництві ЄС при ОБСЄ нагадали про рішення Міжнародного морського трибуналу про негайне звільнення моряків
Президент України Володимир Зеленський 30 травня
вніс до Верховної ради подання про звільнення
двох міністрів і голови Служби безпеки України
Кабінет міністрів України
скоротив витрати на виплату субсидій
на 8 млрд гривень. Більшу частину коштів направили на виплату пенсій
Курс долара на міжбанку станом на 10:30 30 травня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу
виріс на 8 копійок
Вакцинація в Україні тепер стала обов'язковою для дітей. Верховний суд України прийняв рішення
про заборону відвідування дитячого саду дитиною без необхідних щеплень
Володимир Зеленський у Львівській області під час спілкування з рідними загиблих на шахті "Лісова" гірників
вступив у словесну перепалку з журналісткою
телеканалу "Прямий" (відео)
У Тернопільській області
кульова блискавка влетіла в будинок і вибухнула
. П'ятеро дітей опинилися в лікарні
Оля Полякова, українська співачка, яка заявила про те, що збирається йти в політику і створює власну партію,
пояснила, для чого їй це потрібно
Надіслати новину другу
Кому:*
Ваш коментар
Надіслати
Новини України
.
Вибори в Раду 2019
Вибори у Верховну раду: що потрібно знати про парламентські вибори в Україні
Які партії проходять до парламенту: рейтинг
Коли відбудуться дострокові парламентські вибори: дата
Хто піде на вибори в Раду: список партій
Результати виборів по регіонах України
News
Болтон порівняв Brexit з оголошенням незалежності США
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з
Правилами користування сайтом
, і погоджуєтеся з
Політикою конфіденційності
Пропустити
Погоджуюся