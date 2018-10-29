У разі вступу України в НАТО Росія побудує "оборонний пояс" біля Сочі

Фото: прапори НАТО-Україна (nato.int)

Вступ України і Грузії в НАТО Росія називає "серйозною економічною проблемою"

Російській Федерації (РФ) доведеться відбудовувати "оборонний пояс" у разі вступу України та Грузії до Північноатлантичного альянсу (НАТО). Про це сказав директор департаменту загальноєвропейської співпраці Міністерства закордонних справ РФ Андрій Келін, передає РБК-Україна із посиланням на російській ЗМІ.

Під час виступу на майданчику дискусійного клубу "Валдай" у понеділок, 29 жовтня, Келін заявив, що можливий вступ України та Грузії до НАТО стане військовою та економічною проблемою для Росії.

Зокрема, він заявив, що першою хвилею розширення НАТО були сформульовані ключові принципи і вимоги для нових членів і серед них є пункт про необхідність врегулювати територіальні суперечки і конфлікти.

"У нинішній ситуації жодна країна (Україна і Грузія, - ред.) не відповідають цим принципам, але ставлення до цих принципів змінюється... До цих принципів почали підходити дуже гнучко... Що буде, якщо Україна і Грузія вступлять в НАТО? Для нас це буде колосальна військова і економічна проблема. Нам доведеться вибудовувати оборонний пояс поблизу нашої нинішньої третьої столиці - Сочі", - сказав Келін.

Він додав, що Росії доведеться витрачати "колосальні ресурси", аби "запобігти можливим діям імовірного противника". Також Келін оцінив зі свого боку можливості вступу України і Грузії до НАТО, зазначивши, що цього не станеться найближчим часом.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство оборони Російської Федерації розгорнуло в Калінінграді не менше 13 комплексів радіоелектронної боротьби "Самарканд". Російські військові жодного разу офіційно не розкривали призначення цього комплексу та його характеристики.

Раніше повідомлялося, що НАТО не буде розміщувати ядерні ракети в Європі у відповідь на ракетну загрозу з боку Російської Федерації. Зокрема, генсек альянсу Єнс Столтенберг заявив, що не вірить у появу нових станцій ядерної зброї в Європі після виходу США з ядерної угоди з Росією.