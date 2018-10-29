ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Індонезійські рятувальники заявили, що в катастрофі Boeing ніхто не вижив

Новини » Надзвичайні події    29.10.2018 - 13:04
Фото: пошукова операція (twitter.com/Sutopo_PN)
Фото: пошукова операція (twitter.com/Sutopo_PN)

Рятувальники повідомили, що після огляду не знайшли жодної людини

Унаслідок катастрофи літака Boeing-737 індонезійської авіакомпанії Lion Air після вильоту з аеропорту Джакарти загинули всі, хто перебував на борту. Про це заявив голова Національного агентства Індонезії з пошуку й порятунку Мухаммад Суогі, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на dpa.

"Ми оглянули поверхню моря та не знайшли жодної людини, яка б вижила", - сказав він, додавши, що виявлено кілька частин тіла.

Відзначимо, що українців немає в списках пасажирів і членів екіпажу індонезійського літака Lion Air. 

Як відомо, 29 жовтня в Індонезії розбився пасажирський лайнер Boeing 737 авіакомпанії Lion Air, що летів із Джакарти в Панкалпінанг. За словами гендиректора Lion Air Group Едварда Сіраїта, у цього літака раніше були технічні неполадки, які проявилися під час перельоту з острова Балі до Джакарти. За попередніми даними, на борту перебували 189 осіб.  За даними індонезійського управління цивільної авіації, незабаром після зльоту пілоти виходили на контакт з диспетчером і просили повернутися в аеропорт.

Пізніше РБК-Україна опублікувало фото та відео з місця авіакатастрофи. Також повідомляється, що рятувальники виявили уламки літака і залишки особистих речей пасажирів. 

 

Авіакатастрофа в Індонезії стала першою для нового покоління Boeing Опубліковано фото і відео з місця падіння літака в Індонезії
Новини України BoeingавиакатастрофаИндонезия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся