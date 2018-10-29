Індонезійські рятувальники заявили, що в катастрофі Boeing ніхто не вижив

Фото: пошукова операція (twitter.com/Sutopo_PN)

Рятувальники повідомили, що після огляду не знайшли жодної людини

Унаслідок катастрофи літака Boeing-737 індонезійської авіакомпанії Lion Air після вильоту з аеропорту Джакарти загинули всі, хто перебував на борту. Про це заявив голова Національного агентства Індонезії з пошуку й порятунку Мухаммад Суогі, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на dpa.

"Ми оглянули поверхню моря та не знайшли жодної людини, яка б вижила", - сказав він, додавши, що виявлено кілька частин тіла.

Відзначимо, що українців немає в списках пасажирів і членів екіпажу індонезійського літака Lion Air.

Як відомо, 29 жовтня в Індонезії розбився пасажирський лайнер Boeing 737 авіакомпанії Lion Air, що летів із Джакарти в Панкалпінанг. За словами гендиректора Lion Air Group Едварда Сіраїта, у цього літака раніше були технічні неполадки, які проявилися під час перельоту з острова Балі до Джакарти. За попередніми даними, на борту перебували 189 осіб. За даними індонезійського управління цивільної авіації, незабаром після зльоту пілоти виходили на контакт з диспетчером і просили повернутися в аеропорт.

Пізніше РБК-Україна опублікувало фото та відео з місця авіакатастрофи. Також повідомляється, що рятувальники виявили уламки літака і залишки особистих речей пасажирів.