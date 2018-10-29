Гройсман назвав суми повернення при монетизації субсидій

Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Одна родина зможе розраховувати на 600-700 гривень на рік

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман розраховує, що до осені 2019 року в Україні буде проведена 100-відсоткова монетизація субсидій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єра агентству "Укрінформ".

"Це дуже серйозний процес, який відбуватиметься уперше", - сказав він і додав, що монетизація буде проводитися у декілька етапів.

За його словами, частині, а це 1 млн 300 тис. домогосподарств, вже виплачують зекономлені кошти. "У середньому вийшло по 600-700 гривень кожному господарству", - сказав він.

"Наступний етап - переведення усіх на особові рахунки. Саме туди будемо направляти доплату держави за сплату житлово-комунальних послуг, а уже звідти кошти мають потрапляти до теплопостачальників та інших надавачів комунальних послуг", - додав прем'єр.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів України працює над впровадженням монетизації субсидій у три етапи. На сьогодні Мінсоцполітики підготовлено пропозиції про запровадження монетизації в три етапи: з 1 січня 2019 року - близько 100-150 тис. домогосподарств, які звернуться за субсидіями з новим пакетом документів; з 1 травня 2019 року - монетизація для домогосподарств, яким призначено субсидію на неопалювальний період 2019 роки; з 1 жовтня 2019 року - повний перехід на монетизацію.

Відзначимо, міністр соціальної політики Андрій Рева повідомив про те, що після повної монетизації "жодної копійки з того, що людина зекономила, не буде списуватися до бюджету". За його словами, "все, що людина зекономила, вона матиме можливість зняти зі своєї карточки, зі свого рахунку і використати так, як вона вважає потрібним".