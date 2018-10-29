В Індонезії впав у море пасажирський лайнер

Іллюстраційне фото: Boeing

Кількість пасажирів, які перебували на борту Boeing 737, поки не відома

В Індонезії розбився пасажирський лайнер Boeing 737 авіакомпанії Lion Air, що летів із Джакарти в Панкалпінанг. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Представник пошуково-рятувальних служб повідомив, що літак, який прямував внутрішнім рейсом JT-610, впав у море.

"Ми отримали підтвердження того, що літак розбився", - заявив він.

Співрозмовник агентства також повідомив, що літак зник з екранів радарів через 13 хвилин після зльоту.

За даними ресурсу Flightradar, він вилетів з Джакарти о 6:20 за місцевим часом (1:10 за Києвом), а о 6:33 зник (1:33).

Скільки людей було на борту лайнера, що зазнав катастрофи, поки не повідомляється.

"Ми поки не можемо коментувати цей момент. Ми намагаємося зібрати всю інформацію і дані", - заявив виконавчий директор Lion Air Group Едвард Сірайт.

Нагадаємо, 27 жовтня в Британії розбився вертоліт власника футбольного клубу "Лестер Сіті" Вішая Шрівадданапрабха. У результаті аварії загинув сам Шрівадданапрабх і ще 4 людини - всі, хто були на борту.