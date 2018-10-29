Опубліковано фото і відео з місця падіння літака в Індонезії

Фото: пошукова операція (twitter.com/Sutopo_PN)

Рятувальники виявили уламки літака і особисті речі пасажирів

Влада Індонезії вже виявила уламки літака Boeing 737 авіакомпанії Lion Air, який розбився біля узбережжя острова Ява. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter представника Національної ради з боротьби зі стихійними лихами Індонезії Сутопо Пурво Нугрохо.

Зокрема, Нугрохо показав відео, зняте рятувальниками на місці падіння літака. На кадрах видно маслянисту пляму на водній поверхні, яка ймовірно залишилася після катастрофи.

Також повідомляється, що рятувальники виявили уламки літака і залишки особистих речей пасажирів. Фотографії з місця рятувальної операції він також опублікував у Twitter.

Serpihan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang. Beberapa kapal tug boad membantu menangani evakuasi. Video diambil petugas tug boad yang ada di perairan Karawang. pic.twitter.com/4GhKcRYkpG — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) October 29, 2018

Beberapa serpihan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang. Pesawat membawa 178 penumpang dewasa, 1 penumpang anak-anak dan 2 bayi dengan 2 Pilot dan 5 FA. Basarnas dan Kementerian Perhubungan terus melakukan penanganan. Beberapa kapal tug boad berada di lokasi. pic.twitter.com/Gb6P4zjCQF — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) October 29, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на борту літака, що зазнав катастрофи в Індонезії, було, за різними даними, 188 або 189 осіб. Також відомо, що літак не був старим, його почали експлуатувати в серпні 2018 року.

Зазначимо, літак Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Lion Air розбився 29 жовтня біля узбережжя острова Ява. Літак зник з радарів через 13 хвилин після вильоту з Джакарти. За даними індонезійського управління цивільної авіації, незабаром після зльоту пілоти виходили на контакт з диспетчером і просили повернутися в аеропорт.