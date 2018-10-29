ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Меркель підтвердила відмову балотуватися в п'ятий раз на посаду канцлера

Новини » Політика    29.10.2018 - 16:05
Фото: Ангела Меркель (Jack Taylor/Getty Images)
Фото: Ангела Меркель (Jack Taylor/Getty Images)

Меркель залишиться канцлером до наступних виборів у бундестаг у 2021 році

Канцлер Німеччина Ангела Меркель відмовиться від посади голови Християнсько-демократичного союзу (ХДС), але залишиться канцлером до наступних виборів у бундестаг у 2021 році. Про це вона заявила в понеділок, 29 жовтня, на прес-конференції в Берліні, підтвердивши відповідні повідомлення ЗМІ, передає РБК-Україна з посиланням на BILD.

"Настав час відкрити нову главу", - сказала Меркель.

За словами канцлера, на наступному партійному з'їзді ХДС, який пройде в грудні в Гамбурзі, вона не буде висувати свою кандидатуру на посаду голови партії. Вона також зазначила, що четвертий термін повноважень - її останній в якості канцлера ФРН.

Німецькі ЗМІ повідомляють про те, що рішення послідувало за невдачею партії на виборах у федеральній землі Гессен, які пройшли 28 жовтня. Таким чином, Меркель зробила висновки. На виборах партія показала перший результат, але сильно втратила в підтримці.

Раніше Меркель стверджувала, що посади голови ХДС і канцлера повинні знаходитися в одних руках. У зв'язку з цим вона планувала виставити свою кандидатуру на пост глави ХДС на партійному з'їзді на початку грудня 2018 року.

Нагадаємо, Focus Online з посиланням на свої джерела повідомляло, що Меркель відмовиться від висунення на пост глави німецького уряду після 2021 року.

Напередодні стало відомо, що рейтинг блоку Меркель впав до найнижчого показника в історії. За результатами опитування, партію Меркель і Християнсько-соціальний союз підтримують лише 26% виборців. Крім того, права партія "Альтернатива для Німеччини" вперше отримала місця у всіх регіональних парламентах.

Генсек ХДС має намір змінити Меркель на посту глави партії Меркель відмовиться від боротьби за посаду канцлера Німеччини після 2021, - Focus
Новини України ГерманияканцлерАнгела Меркель
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся