Меркель підтвердила відмову балотуватися в п'ятий раз на посаду канцлера

Фото: Ангела Меркель (Jack Taylor/Getty Images)

Меркель залишиться канцлером до наступних виборів у бундестаг у 2021 році

Канцлер Німеччина Ангела Меркель відмовиться від посади голови Християнсько-демократичного союзу (ХДС), але залишиться канцлером до наступних виборів у бундестаг у 2021 році. Про це вона заявила в понеділок, 29 жовтня, на прес-конференції в Берліні, підтвердивши відповідні повідомлення ЗМІ, передає РБК-Україна з посиланням на BILD.

"Настав час відкрити нову главу", - сказала Меркель.

За словами канцлера, на наступному партійному з'їзді ХДС, який пройде в грудні в Гамбурзі, вона не буде висувати свою кандидатуру на посаду голови партії. Вона також зазначила, що четвертий термін повноважень - її останній в якості канцлера ФРН.

Німецькі ЗМІ повідомляють про те, що рішення послідувало за невдачею партії на виборах у федеральній землі Гессен, які пройшли 28 жовтня. Таким чином, Меркель зробила висновки. На виборах партія показала перший результат, але сильно втратила в підтримці.

Раніше Меркель стверджувала, що посади голови ХДС і канцлера повинні знаходитися в одних руках. У зв'язку з цим вона планувала виставити свою кандидатуру на пост глави ХДС на партійному з'їзді на початку грудня 2018 року.

Нагадаємо, Focus Online з посиланням на свої джерела повідомляло, що Меркель відмовиться від висунення на пост глави німецького уряду після 2021 року.

Напередодні стало відомо, що рейтинг блоку Меркель впав до найнижчого показника в історії. За результатами опитування, партію Меркель і Християнсько-соціальний союз підтримують лише 26% виборців. Крім того, права партія "Альтернатива для Німеччини" вперше отримала місця у всіх регіональних парламентах.