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Воєний стан: росіянам заборонили перетинати адмінмежу окупованого Криму

Новини » Суспільство    29.11.2018 - 16:37
Воєний стан: росіянам заборонили перетинати адмінмежу окупованого Криму
Ілюстративне фото (khoda.gov.ua)

Перетинати адмінмежу із Кримом можуть лише громадяни із українським паспортом

Громадянам Росії та іноземцям заборонили перетинати адміністративну межу з тимчасово окупованим Кримом у час дії воєнного стану. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив керівник прес-служби Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Громадян України із українськими документами ці обмеження не стосуються.

"Наразі обмежень щодо перетину державного кордону, адміністративної межі з окупованим Кримом та в районі ООС для громадян України немає. В той же час перетнути адміністративну межу з Кримом на час дії воєнного стану можна виключно за українськими документами", - повідомив Демченко. 

За  його словами, громадянам Росії та іншим іноземним громадянам наразі буде заборонено перетинати адміністративну межу з окупованим півостровом.

"Це стосується всіх іноземців, а не тільки громадян Росії. Йдеться виключно про адміністративну межу з Кримом. Але додам, що ті іноземці, які вже до цього на законних підставах потрапили в Крим, вони будуть випущені через адміністративну межу", - додав він.

Нагадаємо, на час дії воєнного стану для іноземців і громадян Росії будуть діяти посилені заходи контролю на кордоні. 

Ззаначимо, бойовики на окупованих територіях почали поширювати паніку серед населення у зв'язку з введенням воєнного стану.

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