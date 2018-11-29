Синоптики попереджають про сильний вітер та снігопади в України

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

29-30 листопада в Україні очікується сильний вітер, 1 грудня - хуртовина

В Україні 29 листопада - 1 грудня 2018 року очікується сильний вітер та снігопади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, 29-30 листопада у південній частині та східних областях очікуються пориви вітру 17-22 м/с, а 30 листопада у південній та східній частині - 15-20 м/с, у Приазов'ї місцями 25-28 м/с.

"1 грудня у східних, центральних, південних областях місцями сильний сніг, вночі у Приазов'ї та східних областях пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві сьогодні, 29 листопада, на дорогах місцями ожеледиця.

Як писало РБК-Україна, сьогодні, 29 листопада 2018 року, на всій території України без опадів, лише в Криму очікується сніг, температура повітря вдень опуститься до -7. За даними синоптиків, на заході країни температура повітря вдень до -7, на півночі - до -6, у центральній частині - до -5, на сході - до -5, на півдні - до -3.