СБУ оприлюднила перехоплення розмов військових РФ під час нападу на українських моряків

Фото: Олег Фролов (РБК-Україна)

СБУ отримала перемовини екіпажів російського літака СУ-30 та гелікоптера КА-52

Служба безпеки України (СБУ) оприлюднила перехоплення розмов військових Російської Федерації під час нападу на українських моряків у Керченській протоці 25 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як зазначається, CБУ отримала нові беззаперечні докази агресивного збройного нападу РФ на кораблі Військово-морських сил України 25 листопада у Керченській протоці.

Зокрема, СБУ отримала перемовини екіпажів російського літака СУ-30 та гелікоптера КА-52 з відповідними пунктами управління.

"Ці перемовини не залишають жодного сумніву, що російське військове керівництво свідомо віддавало наказ на застосування зброї проти українських кораблів", - повідомив замглави Служби безпеки України Олег Фролов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до захоплення українських кораблів у Керченській протоці причетні два екс-співробітники СБУ. Участь в атаці на українські кораблі брали громадяни України, які в 2014 році перейшли на бік РФ.

Як писало РБК-Україна, українські моряки у Керченській протоці зазнали 6 різних видів нападу з боку Російської Федерації.