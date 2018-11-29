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СБУ оприлюднила перехоплення розмов військових РФ під час нападу на українських моряків

Новини » Надзвичайні події    29.11.2018 - 15:08
СБУ оприлюднила перехоплення розмов військових РФ під час нападу на українських моряків
Фото: Олег Фролов (РБК-Україна)

СБУ отримала перемовини екіпажів російського літака СУ-30 та гелікоптера КА-52

Служба безпеки України (СБУ) оприлюднила перехоплення розмов військових Російської Федерації під час нападу на українських моряків у Керченській протоці 25 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як зазначається, CБУ отримала нові беззаперечні докази агресивного збройного нападу РФ на кораблі Військово-морських сил України 25 листопада у Керченській протоці.

Зокрема, СБУ отримала перемовини екіпажів російського літака СУ-30 та гелікоптера КА-52 з відповідними пунктами управління.

"Ці перемовини не залишають жодного сумніву, що російське військове керівництво свідомо віддавало наказ на застосування зброї проти українських кораблів", - повідомив замглави Служби безпеки України Олег Фролов. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до захоплення українських кораблів у Керченській протоці причетні два екс-співробітники СБУ. Участь в атаці на українські кораблі брали громадяни України, які в 2014 році перейшли на бік РФ.

Як писало РБК-Україна, українські моряки у Керченській протоці зазнали 6 різних видів нападу з боку Російської Федерації.

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