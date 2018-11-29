ЦВК скасувала місцеві вибори в 10 областях через воєнний стан

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Не відбудуться 24 перше і сім додаткових виборів в об'єднаних територіальних громадах

Центрвиборчком у четвер, 29 листопада, прийняв рішення про припинення виборчого процесу в об'єднаних територіальних громадах 10 областей, де введено воєнний стан. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ЦВК.

Обмеження стосується регіонів, що межують з Росією, морями і Придністров'ям - Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької, Сумської, Харківської, Чернігівської та Вінницької областей.

"Комісія звернула увагу суб’єктів та інших учасників виборчого процесу місцевих виборів, що проводяться в областях, у яких введено воєнний стан, на неухильне дотримання вимог частини першої статті 19 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" щодо заборони проведення виборів", - йдеться у повідомленні.

ЦВК вказав, що вибори можна буде провести після закінчення дії воєнного стану 26 грудня або в разі його скасування до цієї дати.

Раніше повідомлялося, що Україна заборонила в'їзд в Крим для іноземців. Обмеження введені на період воєнного стану.

У Генеральному штабі ЗСУ також зазначили, що мобілізації через воєнного стану не буде.

Відзначимо, президент України Петро Порошенко заявив, що з початком дії військового становища Україна уздовж кордонів виставить бойові бригади. За його словами, найбільш небезпечним є кордон з Російською Федерацією, а тому бригади зосередяться саме там і на Азові.

Як писало РБК-Україна раніше, в Генштабі ЗСУ повідомили, що у зв'язку з введенням військового стану в портах Бердянська і Маріуполя планується збільшення чисельного складу військовослужбовців і повинна бути посилена оборона портів.

Зазначимо, президент Порошенко заявив, що не збирається продовжувати військове становище, яке введено в Україні до 26 грудня.