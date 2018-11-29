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На Донбасі безвісти зник український військовий

Новини » Надзвичайні події    29.11.2018 - 16:44
На Донбасі безвісти зник український військовий
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

В ході бойового зіткнення зник солдат десятої гірничо-штурмової бригади

На Донбасі в ході бойового зіткнення зник безвісти солдат десятої гірничо-штурмової бригади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення бригади в Facebook.

"В ході бойового зіткнення, яке відбулося 29 листопада у смузі відповідальності бригади, зник безвісти солдатів Сергій Проданюк. Командуванням частини вживаються заходи щодо розшуку військовослужбовця", - йдеться в повідомленні.

На Донбасі безвісти зник український військовий

Нагадаємо, станом на ранок 29 листопада на Донбасі вже було зафіксовано два обстрілт з боку проросійських бойовиків, бойових втрат в рядах українських військ з початку доби немає.

У зоні проведення операції об'єднаних сил на Донбасі за минулу добу, 28 листопада 2018 року, поранення отримали двоє українських військових.

Повідомлялося, що за добу бойовики 14 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил в районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Золоте, Луганське, Шуми, Новгородське, Піски, Мар'їнка, Красногорівка, Павлопіль і Гнутово.

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