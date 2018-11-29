Трамп скасував зустріч з Путіним через ситуацію у Керченській протоці

Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Зустріч Трампа і Путіна була запланована на 1 грудня на саміті G20

Президент США Дональд Трамп скасував зустріч з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним через ситуацію у Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Трампа у Тwitter.

Трамп зазначив, що оскільки українські моряки і кораблі, захоплені Росією, не були звільнені, він вирішив скасувати зустріч з Путіним.

"Виходячи з того, що кораблі і моряки не були повернуті в Україну з Росії, я вирішив, що було б краще, якби всі зацікавлені сторони скасували мою раніше заплановану зустріч в Аргентині з президентом Володимиром Путіним. Я з нетерпінням очікую значущою зустрічі, як тільки ця ситуація буде вирішена", - написав він.

Нагадаємо, раніше Трамп заявляв, що може скасувати зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним на полях саміту "Великої двадцятки" через атаку на кораблі ВМС України в Керченській протоці. Разом з тим, в Кремлі заявляли, що нічого не знають про скасування зустрічі і продовжують підготовку до неї.

Зокрема, в Кремлі повідомляли, що в ході зустрічі Трамп і Путін обговорять стратегічну безпеку і регіональні конфлікти.

Як писало РБК-Україна, 25 листопада Росія атакувала українські кораблі в районі Керченської протоки, в результаті чого були захоплені три українських судна і 24 моряка. Через такі дії РФ в 10 областях України терміном на 30 днів введено воєнний стан. Крім того, президент України Петро Порошенко заявляв про загрозу повномасштабної війни з РФ.

Також повідомлялося, що Трамп пообіцяв розібратися з атакою РФ на українські кораблі в Керченській протоці.