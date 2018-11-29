ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Трамп скасував зустріч з Путіним через ситуацію у Керченській протоці

Новини » Політика    29.11.2018 - 18:43
Трамп скасував зустріч з Путіним через ситуацію у Керченській протоці
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Зустріч Трампа і Путіна була запланована на 1 грудня на саміті G20

Президент США Дональд Трамп скасував зустріч з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним через ситуацію у Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Трампа у Тwitter.

Трамп зазначив, що оскільки українські моряки і кораблі, захоплені Росією, не були звільнені, він вирішив скасувати зустріч з Путіним.

"Виходячи з того, що кораблі і моряки не були повернуті в Україну з Росії, я вирішив, що було б краще, якби всі зацікавлені сторони скасували мою раніше заплановану зустріч в Аргентині з президентом Володимиром Путіним. Я з нетерпінням очікую значущою зустрічі, як тільки ця ситуація буде вирішена", - написав він.

Трамп скасував зустріч з Путіним через ситуацію у Керченській протоці

Нагадаємо, раніше Трамп заявляв, що може скасувати зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним на полях саміту "Великої двадцятки" через атаку на кораблі ВМС України в Керченській протоці. Разом з тим, в Кремлі заявляли, що нічого не знають про скасування зустрічі і продовжують підготовку до неї.

Зокрема, в Кремлі повідомляли, що в ході зустрічі Трамп і Путін обговорять стратегічну безпеку і регіональні конфлікти.

Як писало РБК-Україна, 25 листопада Росія атакувала українські кораблі в районі Керченської протоки, в результаті чого були захоплені три українських судна і 24 моряка. Через такі дії РФ в 10 областях України терміном на 30 днів введено воєнний стан. Крім того, президент України Петро Порошенко заявляв про загрозу повномасштабної війни з РФ.

Також повідомлялося, що Трамп пообіцяв розібратися з атакою РФ на українські кораблі в Керченській протоці.

Трамп відреагував на визнання його адвокатом в дачі неправдивих свідчень у "російській справі" Трамп вважає, що саміт G20 "дуже хорошим часом" для зустрічі з Путіним
Новини України Володимир ПутінДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся