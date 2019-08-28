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Підсумки дня: 28 серпня

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Колаж РБК-Україна

Суд заарештував Богатирьову, обвал будинку та інші новини

Шуфрич очолить комітет по свободі слова ЄС не співпрацюватиме з Британією щодо Brexit без угоди, - Туск
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