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Підсумки дня: 27 березня

Новини » Інше    27.03.2019 - 18:55

Підсумки дня: 27 березня

 • Через скасування статті Кримінального кодексу про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повністю закрило 26 кримінальних проваджень

 • Нідерланди і Австралія провели перші переговори з Російською Федерацією про відповідальність за катастрофу MH17 влітку 2014 року на Донбасі

 • На кандидата в президенти Юрія Бойка і голову політради "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука відкриють справу за прямий переліт до Російської Федерації 22 березня

 • Російська компанія "Газпром" отримала чергову відмову від Данії щодо маршруту "Північного потоку-2"

 • У ФСБ Росії заявили про затримання в Криму 20 кримських татар, яких підозрюють в участі в "Хізб ут-Тахрір"

 • Окружний суд Вільнюса визнав винними у військових злочинах і злочинах проти людства у справі про події 13 січня 1991 року колишнього міністра оборони СРСР Дмитра Язова і колишнього офіцера КДБ Михайла Головатова

 • Серіал "Свати" дозволили показувати в Україні. Відповідне рішення ухвалив Окружний адмінсуд Києва, попутно знявши заборону на в'їзд до нашої країни російського актора Федора Добронравова, який раніше незаконно відвідував окупований РФ Крим

 • На шоу топ-пропагандиста Кремля Володимира Соловйова "Хто проти?" відбувся міжнаціональний конфлікт між запрошеними експертами

 • Письменниця Лариса Ніцой в черговий раз висловилася про російськомовних українців

 • В Україні випав сніг наприкінці березня. Користувачі соціальних мереж активно діляться фото і відео засніжених краєвидів

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