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Итоги дня: 27 марта

Новости » Прочее    27.03.2019 - 18:55

Итоги дня: 27 марта

 • Из-за отмены статьи Уголовного кодекса об уголовной ответственности за незаконное обогащение Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) полностью закрыло 26 уголовных производств

 • Нидерланды и Австралия провели первые переговоры с Российской Федерацией об ответственности за катастрофу MH17 летом 2014 года на Донбассе

 • В отношении кандидата в президенты Юрия Бойко и главы политсовета "Оппозиционной платформы - За життя" Виктора Медведчука откроют дело за прямой перелет в Российскую Федерацию 22 марта

 • Российская компания "Газпром" получила очередной отказ от Дании относительно маршрута "Северного потока-2"

 • В ФСБ России заявили о задержании в Крыму 20 крымских татар, которых подозревают в участии в "Хизб ут-Тахрир"

 • Окружной суд Вильнюса признал виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности по делу о событиях 13 января 1991 года бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и бывшего офицера КГБ Михаила Головатова

 • Сериал "Сваты" разрешили показывать в Украине. Соответствующее решение принял Окружной админсуд Киева, попутно сняв запрет на въезд в нашу страну российского актера Федора Добронравова, который ранее незаконно посещал оккупированный РФ Крым

 • На шоу топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева "Кто против?" произошел межнациональный конфликт между приглашенными экспертами

 • Писательница Лариса Ницой в очередной раз высказалась о русскоязычных украинцах

 • В Украине выпал снег в конце марта. Пользователи социальных сетей активно делятся фото и видео заснеженных пейзажей 

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