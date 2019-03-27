У НАБУ заявили про закриття всіх справ про незаконне збагачення

Фото: директор НАБУ Артем Ситник (Віталій Носач / РБК-Україна)

НАБУ повністю закрило 26 кримінальних проваджень через скасування статті Кримінального кодексу

Через скасування статті Кримінального кодексу про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повністю закрило 26 кримінальних проваджень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

У НАБУ повідомили, що загальна сума статків, законність походження яких досліджували детективи у цих справах, склала близько 500 млн гривень. Зазначається, що найчастіше мова йшла про доходи та майно народних депутатів, прокурорів, чиновників центральних органів влади і суддів.

"Відсьогодні в НАБУ більше немає справ про незаконне збагачення Через рішення Конституційного суду, повністю закриті 26 кримінальних проваджень, і 37 - в частині ст.368-2 КК України", - йдеться в повідомленні Бюро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАБУ в рамках відміни статті про незаконне збагачення закрила кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення мера Одеси Геннадія Труханова, якого звинувачують у розкраданні при продажу заводу "Краян".

Як писало РБК-Україна раніше, Конституційний суд України 27 лютого опублікував рішення про скасування статті Кримінального кодексу України про незаконне збагачення. У своєму рішенні суд наголосив, що протидія корупції має здійснюватися виключно правовими засобами з дотриманням конституційних принципів і приписів законодавства, прийнятого у відповідності з Конституцією.