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ФСБ заявила про затримання 20 кримських татар

Новини » Надзвичайні події    27.03.2019 - 13:28
ФСБ заявила про затримання 20 кримських татар
Фото: обшуки у кримських татар (facebook.com/crimeansolidarity)

Кримських татар підозрюють в участі в "Хізб ут-Тахрір"

У ФСБ Росії заявили про затримання в Криму 20 кримських татар, яких підозрюють в участі в "Хізб ут-Тахрір". Про це повідомляє Facebook журналіст Антон Наумлюк.

У ФСБ РФ заявили, що затримані "здійснювали антиконституційну діяльність, засновану на доктрині створення "всесвітнього халіфату", руйнування інститутів світського товариства і спрямовану на повалення насильницьким шляхом чинної влади".

Зокрема, у ФСБ заявили, що при затриманні по місцях проживання учасників групи нібито було знайдено значну кількість пропагандистських матеріалів "Хізб ут-Тахрір".

РБК-Україна писало, що більшість з затриманих кримстких татар, яких затримали після обшуків в Криму, їздили на судові засідання в Ростов-на-Дону, передавати передачі, відвідувати політв'язнів.

Нагадаємо, раніше журналіст Антон Наумлюк повідомляв про 17 затриманих кримських татар після обшуків в Криму. Обшуки почалися вранці 27 березня. У зв'язку з цим МЗС України РФ висловив рішучий протест.

Також Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулєба заявив, що Україна поінформувала генерального секретаря і послів держав-членів Ради Європи про системні затримання в Криму кримських татар.

За його словами, Україна очікує не тільки чергових виразів стурбованості, а конкретні кроки по захисту прав кримських татар.

Зазначимо, що посол України в Королівстві Бельгія, представник України при Європейському Союзі повідомив, що про цю ситуацію у Криму було повідомлено ЄС. Тепер Україна чекає реакції.

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