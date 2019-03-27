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Суд у Вільнюсі засудив до 10 років в'язниці екс-міністра СРСР

Новини » Суспільство    27.03.2019 - 11:21
Суд у Вільнюсі засудив до 10 років в'язниці екс-міністра СРСР
Фото: Дмитро Язов (facebook com fbru)

Також суд засудив колишнього офіцера КДБ Михайла Головатова

Окружний суд Вільнюса визнав винними у військових злочинах і злочинах проти людства у справі про події 13 січня 1991 року колишнього міністра оборони СРСР Дмитра Язова і колишнього офіцера КДБ Михайла Головатова. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на агентство BNS.

Головатова засудили на 12 років позбавлення волі, а Язова - на 10 років. Суд Вільнюса заявив, що радянські військовослужбовці винні в тому, що під час масових заворушень у Вільнюсі в січні 1991 року загинуло 14 людей, а понад 700 отримали поранення. У січні 2016 року Вільнюський окружний суд розпочав розгляд справи по суті.

Нагадаємо, в Берліні прокурори пред'явили звинувачення 95-річному чоловікові у вбивстві понад 36 тис. людей, коли він служив охоронцем в концтаборі нацистів "Маутхаузен". Ханс Х. служив охоронцем СС в таборі в північній Австрії з середини 1944 року до початку 1945 року. Прокурори кажуть, що за цей час там було вбито 36 223 людини.

РБК-Україна писало, що в березні 2018 в Німеччині помер Оскар Гренінг, який під час Другої світової війни був так званим "бухгалтером" концентраційного табору в "Освенцімі".

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