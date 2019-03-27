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Данія відмовила "Газпрому" в маршруті "Північного потоку-2"

Новини » Енергетика    27.03.2019 - 17:09
Данія відмовила "Газпрому" в маршруті "Північного потоку-2"
Ілюстративне фото (facebook.com-oilcapital.ru)

У "Нафтогазі" заявили про відмову Данії щодо одного з маршрутів російського газопроводу

Російська компанія "Газпром" отримала чергову відмову від Данії щодо маршруту "Північного потоку-2". Про це повідомила прес-служба "Нафтогазу".

Повідомляється, що Національне енергетичне агентство Данії відмовило у погодженні альтернативного маршруту для "Північного потоку-2".

""Газпром" отримав чергову відмову Данії щодо маршруту "Північного потоку-2". Це, звичайно ж, проект не вбиває. Поки що", - прокоментував рішення Данії голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

Данія відмовила &quot;Газпрому&quot; в маршруті &quot;Північного потоку-2&quot;

Раніше дозволи щодо будівництва російського газопроводу дали Німеччина, Фінляндія та Швеція.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен заявив, що Данія поки не прийняла рішення про те, чи дозволить вона прокладати газопровід "Північний потік-2" у своїх територіальних водах, але припустив, що триваюча агресія РФ щодо України робить таку можливість менш імовірною.

Зазначимо, що у разі відмови Данії надати дозвіл на прокладку газопроводу через територіальні води країни, альтернативний маршрут буде більш дорогим.

Додамо, Комітет постійних представників держав ЄС у середу, 20 лютого, затвердив проект змін у газовому законодавстві Євросоюзу.

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