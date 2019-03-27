На Бойка і Медведчука відкриють справу

Фото: Юрій Бойко і Віктор Медведчук (government.ru)

Гройсман вимагає розібратися з прямим перельотом Бойка до Росії

На кандидата в президенти Юрія Бойка і голову політради "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука відкриють справу за прямий переліт до Російської Федерації 22 березня. Про це на засіданні уряду заявив генпрокурор Юрій Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

На засіданні уряду міністр внутрішніх справ Арсен Аваков озвучив запит "Народного фронту" про те, чому Бойко в порушення закону і санкційного режиму здійснив прямий переліт Київ-Москва.

"Я просив би прикордонників, Державіаслужбу і "Украерорух" перевірити, де було порушення. Якщо є заборона, чому це відбулося в такий спосіб", - зазначив Гройсман.

У той же час генпрокурор Юрій Луценко зазначив, що за фактом незаконного перетину кордону Юрієм Бойком відкриють провадження.

Нагадаємо, 22 березня Бойко і Медведчук провели так звані "економічні переговори" з прем'єром РФ Дмитром Медведєвим і главою "Газпрому" Олексієм Міллером. За підсумками переговорів російська сторона заявила про готовність обговорювати нові контракти на транзит і постачання газу.

Пізніше стало відомо, що Служба безпеки України дасть правову оцінку візиту Бойка і Медведчука до одного з лідерів країни-агресора та їхнім заявам.