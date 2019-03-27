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Нідерланди і Австралія почали переговори з РФ про катастрофу MH17

Новини » Політика    27.03.2019 - 10:35
Нідерланди і Австралія почали переговори з РФ про катастрофу MH17
Фото: катастрофа MH17 (twitter.com/UkrEmbLondon)

Деталі переговорів про катастрофу MH17 поки не повідомляються

Нідерланди і Австралія провели перші переговори з Російською Федерацією про відповідальність за катастрофу MH17 влітку 2014 року на Донбасі. Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок, передає NOS.

За його словами, Нідерланди і Австралія роблять все можливе, щоб домогтися справедливості для жертв авіакатастрофи літака Malaysia Airlines. У той же час він не розповів подробиці переговорів, пославшись на конфіденційність, яка має вирішальне значення на даному етапі. Місце переговорів також не розголошується, проте, за деякими даними, така зустріч могла пройти у Відні.

Відзначимо, в травні минулого року Нідерланди і Австралія поклали на Росію відповідальність за катастрофу MH17 на Донбасі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нідерланди можуть подати позов проти РФ в міжнародний суд через катастрофу MH17 після того, як Москва відмовилася вести переговори щодо компенсації родичам жертв.

Авіакатастрофа сталася 17 липня 2014 року. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "Бук", привезеного з Росії. В результаті катастрофи загинули 298 осіб.

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