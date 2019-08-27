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Підсумки дня: 27 серпня

Новини » Інше    27.08.2019 - 19:04

Підсумки дня: 27 серпняКолаж РБК-Україна

100 днів президентства Зеленського, Парубій підписав новий виборчий кодекс та інші новини

  • Володимир Зеленський переступив символічний 100-денний рубіж на посаді президента. За цей час його партія "Слуга народу" отримала одноосібну більшість у новій Раді, а сам глава держави заводив знайомства зі світовими лідерами і вичитував місцевих чиновників, влаштовуючи публічні імпровізовані "прочуханки" під час поїздок по країні. Детальніше про те, чим займався президент на початку своєї каденції – в матеріалі РБК-Україна
  • В аеропорту Києва затримали міністра охорони здоров'я України часів Віктора Януковича Раїсу Богатирьову
  • Спікер Верховної ради України Андрій Парубій підписав законопроект про новий виборчий кодекс. Тепер документ може підписати Зеленський
  • Підконтрольний Росії Центральний районний суд Сімферополя змінив запобіжний захід щодо українського політв'язня Едема Бекірова, якого звинувачують у зберіганні боєприпасів, з утримання в СІЗО на зобов'язання про явку в суд
  • Алексей Гончарук, первый заместитель руководитель Офиса президента, стал первым претендентом на кресло премьер-министра, которого президент Украины Владимир Зеленский будет предлагать парламенту. Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на анонимные источники.
  • Державне бюро розслідувань опечатало центр управління системою голосування у Верховній раді. ДБР просить Апарат ВР забезпечити цілодобову охорону приміщення
  • У Києві у вівторок, 27 серпня, близько 10 ранку величезне дерево впало на жінку. Відомо, що постраждалій близько 60 років (фото та відео)
  • Дружина президента України Володимира Зеленського Олена потішила прихольників своїм смаком та стилем у виборі вбрання. Так, на урочистих заходах на День Незалежності вона з'явилася у стриманому і ніжному білосніжному образі. А для останнього виходу в світ перша леді країни вибрала ефектний total red лук (фото)
  • Олена Кравець на проекті Танці з зірками 2019 зізналася, що танці для неї - це звільнення. У прямому ефірі зірка студії "Квартал 95" сказала, що той факт, що вона працює в гумористичному жанрі, зовсім не означає, що так проходить все її життя
  • Стало відомо, якою буде погода до кінця серпня. Синоптики повідомляють, що погода в Україні до кінця серпня буде спекотною і без істотних опадів
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