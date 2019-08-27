ДБР опечатало центр управління системою голосування у Раді

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

ДБР просить Апарат ВР забезпечити цілодобову охорону приміщення

Державне бюро розслідувань опечатало центр управління системою голосування у Верховній раді. Про це свідчить документ ДБР, який опинився у розпорядженні РБК-Україна.

Так, у ДБР просять Апарат Ради забезпечити цілодобову охорону приміщення і зробити неможливим доступ будь-яких осіб до центру управління.

"У зв'язку з виникненням обставин, які ускладнюють подальше проведення слідчої дії та з метою збереження речей і документів, які мають значення для кримінального провадження,.. прийнято рішення щодо тимчасового опечатування вищевказаного приміщення", - сказано у тексті документу.

"Прошу забезпечити цілодобову охорону та унеможливити доступ будь-яких осіб до приміщення центру управління системою "Рада" в адміністративній будівлі Верховної ради", - наголошується у ньому.

Нагадаємо, раніше депутат від партії "Європейська солідарність" Андрій Парубій заявив, що Державне бюро розслідувань проводило слідчі дії у Верховній раді. Він підкреслював, що представники ДБР не дали працівникам апарату Верховної ради протестувати сенсорну кнопку.

Як писало РБК-Україна раніше, Шевченківський райсуд міста Києва зобов'язав Державне бюро розслідувань (ДБР) зареєструвати кримінальне провадження через можливе втручання спікера Верховної ради Андрія Парубія у виборчий процес.

Відзначимо також, на початку серпня нардепів викликали на допити в ДБР через призначення Володимира Гройсмана прем'єр-міністром.