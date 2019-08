Сама елегантність: Олена Зеленська захопила total red образом у сукні-вишиванці

Олена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Користувачі мережі обсипали першу леді України компліментами

Дружина президента України Володимира Зеленського Олена вже не раз захоплювала публіку своїм витонченим стилем і смаком у виборі нарядів. Так, на урочистих заходах на День Незалежності вона з'явилася у стриманому і ніжному білосніжному образі. А для крайнього виходу в світ перша леді країни вибрала ефектний total red лук.

Зеленська з'явилася разом з чоловіком у Маріїнському палаці на урочистому прийомі на честь Дня Незалежності в розкішному платті-вишиванці у підлогу насиченого червоного кольору. Зазначимо, що вражаючий наряд у національному стилі - від українського дизайнера Віти Кін, чиї вишиванки користуються популярністю у всьому світі. Елегантний образ доповнили пояс в тон плаття і класичні бежеві туфлі-човники.

До речі, таке ж плаття, але в ніжно-блакитному кольорі, Олена одягала під час офіційного візиту з чоловіком в Канаду.

Фото: Володимир і Олена Зеленские в Києві (instagram.com/zelenskiy_official)

Примітно, що знімок з дружиною опублікував президент України на своїй сторінці в Instagram. В кадрі глава держави йде в супроводі своєї дружини, колег і охорони. При цьому він супроводив його зворушливою підписом.

"My First Lady in red!" - написав Володимир Зеленський, що перекладається з англійської, як "Моя Перша Леді в червоному".

Підписники зворушилися милим знімком і залишили безліч захоплених компліментів ефектному образу першої леді.

Перший президент в історії України добре виглядає, підтягнутий і у нього чудова дружина!

Наші жінки — наша найбільша мотивація!

Найкрасивіша Перша Леді

Кращі, Зеленские. хто згоден

Як це мило, господи, найкраща пара

найшикарніша Перша Леді

Найкращі і найкрасивіші

Шалено красива Перша Леді

дуже Красива

Яка у нас перша леді обалденная

У нас перша Леді - красунечка

Скріншот коментарів (instagram.com/zelenskiy_official)

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська підірвала мережу новим стильним образом від українського дизайнера Dafna May. Для прогулянки з дружиною прем'єр-міністра Ізраїлю Сарою Нетаньяху по Києву перша леді України обрала біле класичне плаття-пальто в підлогу.

До речі, перша леді України вже не в перший раз приміряє вбрання у червоних відтінках.Так, Олена Зеленська зачарувала стильним вбранням "кольору перемоги" в Конча-Заспі, де відбулася церемонія нагородження українських спортсменів, які здобули перемогу на Європейських іграх-2019.