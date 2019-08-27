Синоптики дали прогноз погоди до кінця серпня

Ілюстративне фото (Drew Angerer/Getty Images)

Стало відомо, якою буде погода до кінця серпня

Погода в Україні до кінця серпня буде спекотною і без істотних опадів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Прогноз на 28 серпня

Фото: погода на 28 серпня (meteo.gov.ua)

На заході країни завтра вдень очікується від +27 до +32, вночі стовпчики термометрів опустяться до +12. На сході країни вдень очікується від +24 до +27, вночі - від +13. На півдні вдень від +27 до +31, вночі від +17. На півночі країни завтра від +24 до +28, вночі - від +13. У центральних регіонах країни завтра від +26 до +29, вночі - від +13.

Прогноз на 29 серпня

Фото: погода на 29 серпня (meteo.gov.ua)

На заході температура буде подібною - в районі +30 тепла, вдень від +13 до +15 вночі. Очікується незначний спад температури на сході - від +22 до +25. Подібна температура повітря триматиметься на півночі країни. Вночі стовпчики термометрів в цих регіонах покажуть від +10 до +12 градусів тепла. У центральних областях очікується від +24 до +29, вночі від +11 градусів. На півдні від +27 до +29, вночі від +16 тепла.

Прогноз на 30 серпня

Фото: погода на 30 серпня (meteo.gov.ua)

На заході України буде від +27 до +31, вночі до +15. На сході очікується від +22 до +27 градусів, вночі температура місцями опуститися до +10. На півночі від +22 до +27 градусів, вночі від +10 до +14. На півдні країни денна температура становитиме від +27 до +29 градусів тепла, вночі від +14. У центральних регіонах очікується від +24 до +29 градусів тепла, вночі від +11 тепла.

Прогноз на 31 серпня

Фото: погода на 31 серпня (meteo.gov.ua)

В останній день літа температура все ще буде спекотною. На заході варто очікувати від +27 до +30, вночі від +13 тепла. На сході температура буде коливатися в районі +27 градусів, вночі від +12 до +14 градусів тепла. На півночі країни буде від +25 до +29, вночі від +11 тепла. У центральних регіонах від +27 до +30 тепла, вночі до +15. У південних областях температура в середньому показуватиме +28, вночі від +13 до +17 тепла.

Прогноз на 1 вересня

Фото: погода 1 вересня (meteo.gov.ua)

У перший осінній день спаду температур не повинно спостерігатися. Так, на заході очікується від +27 до +30 тепла, вночі до +17. На сході країни від +25 до +28 градусів, вночі від +11 тепла. На півночі вдень буде від +25 до +29, ввечері від +11 до +15 тепла. У центральній частині України температура буде показувати від +27 до +30, вночі від +13 тепла. На півдні України варто очікувати від +26 до +30 градусів, вночі до +17 тепла.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко розповіла, що незначно може похолодати на заході через вологі хмари. Однак, за її словами, суттєво на спеку це не вплине. Висока температура очікується аж до 2 вересня.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні утримується надзвичайна пожежна небезпека. Також висока ймовірність пожеж зафіксована в столиці України.