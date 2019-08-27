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У Криму суд випустив Бекірова з СІЗО

Новини » Політика    27.08.2019 - 12:06
У Криму суд випустив Бекірова з СІЗО
Фото: Едем Бекіров (Facebook/Олексій Ладигін)

"Суд" змінив запобіжний захід щодо кримськотатарського активіста Едема Бекірова

Підконтрольний Росії Центральний районний суд Сімферополя змінив запобіжний захід щодо українського політв'язня Едема Бекірова, якого звинувачують у зберіганні боєприпасів, з утримання в СІЗО на зобов'язання про явку в суд. Про це заявили адвокати Олексій Ладен і Іслям Веліляєв, повідомляє "Крим.Реалії".

Як повідомляється, раніше Бекірову призначили нову судово-медичну експертизу, яка повинна встановити, чи може він за станом здоров'я перебуває в слідчому ізоляторі.

Як повідомляло РБК-Україна, "Верховний суд" Криму продовжив запобіжний захід кримськотатарському активісту Едему Бекірову до 11 жовтня.

Раніше Бекіров, який утримується в СІЗО Сімферополя в окупованому Криму, заявляв, що розпочне голодування в разі переведення кримінальної справи для розгляду по суті в місто Красноперекопськ.

Нагадаємо, 22 липня адвокат Олексій Ладен повідомив про чергове погіршення стану здоров'я кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого незаконно утримують у Сімферопольському СІЗО.

Як відомо, 12 грудня 2018 року на в'їзді до Криму ФСБ затримала Едема Бекірова. Він їхав на півострів провідати свою 78-річну матір. 57-річного Бекирова звинуватили в "зберіганні і передачі вибухових речовин і патронів".

Майже щодня приходить інформація від адвоката та омбудсмена, що стан здоров'я Бекірова погіршується. Він останнім часом в камері страждав від болю в серці, задишки і безсоння.

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Новини України Едем Бекіров
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