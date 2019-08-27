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В аеропорту Києва затримали Богатирьову

Новини » Політика    27.08.2019 - 19:52
В аеропорту Києва затримали Богатирьову
Фото: Раїса Богатирьова (wikipedia.org)

Богатирьова була затримана по прильоту до України

В аеропорту Києва затримали міністра охорони здоров'я України часів Віктора Януковича Раїсу Богатирьову. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеграм-канал "Схеми: корупція в деталях".

Повідомляється, що Богатирьова була затримана співробітниками Державної прикордонної служби, які передали її Національній поліції. Відзначимо, станом на сьогодні, колишня чиновниця знаходиться в пошуковій базі МВС України, а суд заочно виніс рішення про її утримання під вартою.

В аеропорту Києва затримали Богатирьову

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що Голосіївський суд Києва зобов'язав прокуратуру Києва закрити кримінальне провадження проти колишнього міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової. Зокрема, як зазначається в рішенні суду, прокуратура повинна закрити кримінальне провадження "в найкоротший термін", так як у справі минув строк досудового розслідування і подальші слідчі дії неможливі.

Справу проти Богатирьової було відкрито 19 червня 2014 року, її звинуватили в розтраті державних коштів в особливо великих розмірах. Їй інкримінують розтрату 63,5 млн гривень на закупівлю імунобіологічних препаратів та лікарських засобів, а також 279 млн гривень на закупівлі інсулінів.

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