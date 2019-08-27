В аеропорту Києва затримали Богатирьову

Фото: Раїса Богатирьова (wikipedia.org)

Богатирьова була затримана по прильоту до України

В аеропорту Києва затримали міністра охорони здоров'я України часів Віктора Януковича Раїсу Богатирьову. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеграм-канал "Схеми: корупція в деталях".

Повідомляється, що Богатирьова була затримана співробітниками Державної прикордонної служби, які передали її Національній поліції. Відзначимо, станом на сьогодні, колишня чиновниця знаходиться в пошуковій базі МВС України, а суд заочно виніс рішення про її утримання під вартою.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що Голосіївський суд Києва зобов'язав прокуратуру Києва закрити кримінальне провадження проти колишнього міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової. Зокрема, як зазначається в рішенні суду, прокуратура повинна закрити кримінальне провадження "в найкоротший термін", так як у справі минув строк досудового розслідування і подальші слідчі дії неможливі.

Справу проти Богатирьової було відкрито 19 червня 2014 року, її звинуватили в розтраті державних коштів в особливо великих розмірах. Їй інкримінують розтрату 63,5 млн гривень на закупівлю імунобіологічних препаратів та лікарських засобів, а також 279 млн гривень на закупівлі інсулінів.

