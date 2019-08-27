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Итоги дня: 27 августа

Новости » Прочее    27.08.2019 - 19:04

Итоги дня: 27 августаКоллаж РБК-Украина

100 дней президентства Зеленского, Парубий подписал новый избирательный кодекс

  • Владимир Зеленский перешагнул символический 100-дневный рубеж на должности президента. За это время его партия "Слуга народа" получила единоличное большинство в новой Раде, а сам глава государства заводил знакомства с мировыми лидерами и отчитывал местных чиновников, устраивая импровизированные публичные "порки" во время поездок по стране. Подробнее о том, чем занимался президент в начале своей каденции – в материале РБК-Украина
  • В аэропорту Киева задержали министра здравоохранения Украины времен Виктора Януковича Раису Богатыреву
  • Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал законопроект о новом избирательном кодексе. Теперь документ может подписать Зеленский
  • Олексій Гончарук, перший заступник керівника Офісу президента, став першим претендентом на крісло прем'єр-міністра, якого президент України Володимир Зеленський буде пропонувати парламенту. Про це повідомляє видання "Українська правда" з посиланням на анонімні джерела.
  • Государственное бюро расследований опечатало центр управления системой голосования в Верховной раде. ГБР просит Аппарат ВР обеспечить круглосуточную охрану помещения
  • Подконтрольный России Центральный районный суд Симферополя изменил меру пресечения в отношении украинского политзаключенного Эдема Бекирова, которого обвиняют в хранении боеприпасов,​ с содержания в СИЗО на обязательство о явке в суд
  • В Киеве во вторник, 27 августа, около 10 утра огромное дерево упало на женщину. Известно, что пострадавшей около 60 лет (фото и видео)
  • Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена порадовала поклонников своим стилем и вкусом в выборе нарядов. Так, на торжественных мероприятиях на День Независимости она появилась в сдержанном и нежном белоснежном образе. А для последнего выхода в свет первая леди страны выбрала эффектный total red лук (фото)
  • Елена Кравец на проекте Танцы со звездами 2019 призналась, что танцы для нее - это освобождение. В прямом эфире звезда студии "Квартал 95" сказала, что тот факт, что она работает в юмористическом жанре, вовсе не означает, что так проходит вся ее жизнь
  • Стало известно, какой будет погода до конца августа. Синоптики сообщают, что до конца августа будет жаркой и без существенных осадков
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