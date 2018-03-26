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Контактна група домовилася про перемир'я на Донбасі з 30 березня

НовиниПолітика    26.03.2018 - 13:55
Фото: зал проведення зустрічей контактної групи по Донбасу в Мінську (kontkt-(twitter.com-belta.by)
Фото: зал проведення зустрічей контактної групи по Донбасу в Мінську (kontkt-(twitter.com-belta.by)

ОБСЄ вітає досягнення такої домовленості

Тристороння контактна група та представники ОРДЛО домовилися про припинення вогню з 00:01 30 березня. Про це йдеться в заяві ОБСЄ.

“Тристороння контактна група за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей, визнаючи позитивний вплив повторного підтвердження прихильності сторін режиму припинення вогню 2 березня 2018 року, відзначаючи важливість забезпечення миру та спокою для населення, враховуючи наступаючі великодні свята, а також на основі раніше досягнутих угод і зобов'язань сторін,підтверджує свою повну прихильність всеосяжного, стійкого і безстрокового припинення вогню, починаючи з 30 березня 2018 року 00 год 01 хв. за київським часом", - йдеться в заяві.

Представники групи відзначили виняткову важливість важливість прийняття і дотримання відповідних наказів про припинення вогню; ефективного застосування дисциплінарних заходів у випадках порушень режиму припинення вогню; відмови від наступальних дій і розвідувальних операцій; незастосування вогню, включаючи відповідь вогонь; зокрема, суворого заборони ведення вогню як у напрямку, так і з боку населених пунктів, розміщення і застосування важкого озброєння в населених пунктах і в їх близькості, а також наведення на об'єкти цивільної інфраструктури, включаючи школи, дитячі садки, лікарні та громадські приміщення

Крім того, група в черговий раз заявила про свою загальної та твердої прихильності повного виконання Мінських угод.

Нагадаємо, спостерігачі СЦКК провели фотофіксацію наслідків обстрілу Авдіївки і встановили, що вогонь по цивільній інфраструктурі міста вівся з н. п. Спартак із застосуванням мінометів калібру 120 мм.

Обстріл стався 23 березня.

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Теги публікації: Донбас, перемирие, Контактная група  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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