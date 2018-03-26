США вирішили вислати з країни 60 російських дипломатів і закрити консульство в Сіетлі

Такі заходи прийняті у зв'язку зі справою про отруєння Скрипаля

Адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила вислати з країни 60 російських дипломатів і закрити консульство РФ в Сіетлі. Про це повідомляє The Washington Post.

"Адміністрація Трампа в понеділок розпорядилася вислати 60 російських розвідників і дипломатичних офіцерів в Нью-Йорку і Вашингтоні і закрити російське консульство в Сіетлі у відповідь на отруєння колишнього російського шпигуна у Великобританії", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, з США будуть вислані 12 російських дипломатів при ООН в Нью-Йорку і 48 співробітників посольства Росії у Вашингтоні через "таємні операцій розвідки, які підривають національну безпеку США".

Уряд США також закриває російське консульство в Сіетлі, яке, на думку високопоставлених чиновників адміністрації Трампа, стало "ключовим форпостом в розвідувальних операціях Росії".

Відзначається, що російський уряд було повідомлено про висилку дипломатів, у них залишилося сім днів, щоб покинути США.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко повідомляв, що Україна прийняла рішення про видворення з української території 13 російських дипломатів у відповідь на хімічну атаку в Солсбері (Великобританія), пов'язану з отруєнням колишнього шпигуна Сергія Скрипаля.