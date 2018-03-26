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Число загиблих при пожежі в Кемерово досягло 64

НовиниНадзвичайні події    26.03.2018 - 12:03
Фото: пожежа в Кемерово (twitter.com/UkrZaKordonom)
Фото: пожежа в Кемерово (twitter.com/UkrZaKordonom)

Пожежа в Кемерово, за остаточними даними, забрала життя 64 осіб

Число загиблих при пожежі в Кемерово досягло 64 людей, рятувальники намагаються дістати з-під завалів торгового центру тіла шести жертв, передають російські ЗМІ з посиланням на Міністерства з надзвичайних ситуацій РФ.

Зокрема, за словами глави МНС Володимира Пучкова, за остаточними даними, в результаті пожежі в Кемерово загинули 64 людини. Також повідомляється, що із загального числа виявлених тіл даний момент опізнано 15 загиблих. Слідчі працюють з родичами загиблих, процедура опізнання триває

Також підтверджується інформація про те, що в торговому центрі "Зимова вишня" знову почалося задимлення. Воно було викликане тим, що тління в завалах "перейшло до активної фази".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що консульська служба Міністерства закордонних справ України перевіряє, чи є українці серед загиблих в результаті пожежі в Кемерово.

 

Пожежа в Кемерово: у постраждалому ТЦ знову почалося задимлення
Теги публікації: Російська Федерація, пожежа, торговый центр  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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