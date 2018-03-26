Справа Скрипаля: рішення про висилку російських дипломатів прийняли 14 країн Євросоюзу

Подальші висилки не виключаються в найближчі дні, тижні, заявив глава Європейської ради Туск

Голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що 14 з 28 країн-членів Європейського союзу (ЄС) вирішили вислати дипломатів Росії в якості міри солідарності з Лондоном у справі про отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля. Про це написав Туск у Twitter.

"Сьогодні 14 країн ЄС вирішили вигнати російських дипломатів після обговорення пригоди з отруєнням в британському Солсбері. Ми не виключаємо введення додаткових заходів, включаючи подальші висилки в найближчі дні, тижні", - написав Туск у Twitter.

При цьому Туск висловив співчуття у зв'язку з пожежею в торговому центрі в місті Кемерово (Росія).

"Ми як і раніше критично ставимося до дій російського уряду, але в той же час, сьогодні ми, європейці, разом з російським народом оплакуємо жертв трагічної пожежі в місті Кемерово", - йдеться в заяві Туска на сайті Європейської ради.

Відзначимо, що вислати дипломатів намір Німеччина, Франція, Латвія, Фінляндія, Румунія, Канада, Литва, США, Україна, Італія, Данія, Нідерланди, Чехія, Естонія, Польща.

Today 14 EU Member States decided to expel Russian diplomats as direct follow-up to #EUCO discussion last week on #SalisburyAttack. Additional measures including further expulsions are not excluded coming in days, weeks. — Donald Tusk (@eucopresident) March 26, 2018

Нагадаємо, також Адміністрація президента США Дональда Трампа розпорядилася вислати з країни 60 російських дипломатів і закрити консульство РФ в Сіетлі.