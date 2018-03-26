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Справа Скрипаля: Україна видворить 13 російських дипломатів

НовиниПолітика    26.03.2018 - 16:14
Фото: посольство РФ у Києві (РБК-Україна)
Фото: посольство РФ у Києві (РБК-Україна)

У відповідь на хімічну атаку в Солсбері Україна видворяє 13 російських дипломатів

Україна прийняла рішення про видворення з української території 13 російських дипломатів у відповідь на хімічну атаку в Солсбері (Велика Британія), пов'язану з отруєнням колишнього шпигуна Сергія Скрипаля. Про це повідомив президент України Петро Порошенко, передає прес-служба глави держави.

"У відповідь на цинічну хімічну атаку в Солсбері (Велика Британія) Україна у дусі солідарності з нашими британськими партнерами та трансатлантичними союзниками, та в координації з країнами ЄС, ухвалила рішення про видворення з української території 13 російських дипломатів із тих небагатьох, що залишилися. Бо як відомо, наші дипломатичні стосунки з РФ де-факто заморожені", - йдеться у повідомленні.

 

ПП: У відповідь на цинічну хімічну атаку в Солсбері (Велика Британія) Україна у дусі солідарності з нашими британськими...

Опубліковано Петром Порошенком 26 березень 2018 р.

Порошенко також додав, що "Росія вкотре підтвердила своє зневажливе ставлення не лише до суверенітету незалежних держав, а й до цінності людського життя".

"Україна відчуває це щодня в окупованому українському Криму та на Донбасі... Наша спільна відповідь Кремлю і надалі має бути рішучою та жорсткою для недопущення нових людських трагедій та забезпечення поваги до норм міжнародного права", - зазначив президент.

Нагадаємо, раніше перший віце-спікер Верховної ради України, нардеп від "Блоку Петра Порошенко" Ірина Геращенко заявляла, що Україна не висилає з країни російських дипломатів у відповідь на отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля в Великобританії через українських політв'язнів у в'язницях РФ.

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Темы: Справа Скрипаля    Теги публікації: Російська Федерація, Великобритания  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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