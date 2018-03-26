Пожежа в Кемерово: охоронець ТЦ відключив пожежну сигналізацію при загорянні

Зараз вирішується питання про затримання співробітника ТЦ

В торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерово (Росія) охоронець відключив пожежну сигналізацію при загорянні. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Слідчого комітету Росії (СКР).

Так, зараз вирішується питання про затримання співробітника ТЦ. Сигналізацію, він вимкнув "при отриманні сигналу про пожежу". Мотив його дій у відомстві поки не пояснюють.

За даними співробітників правоохоронних органів, охоронець може стати п'ятим підозрюваним у справі, порушеній після пожежі в ТЦ.

Нагадаємо, після пожежі в Кемерово співробітники карного розшуку Міністерства внутрішніх справ знайшли живими п'ятьох громадян з числа тих, які вважалися безвісти зниклими.

Як відомо, число загиблих при пожежі в Кемерово досягло 64 людей, рятувальники намагаються дістати з-під завалів торгового центру тіла шести жертв. Пізніше стало відомо, що у постраждалому від пожежі в торговому центрі в Кемерово знову почалося задимлення, зокрема, з вентиляційних шахт йде густий чорний дим.

Пожежа в торговому центрі в Кемерово почався вдень у неділю, 25 березня. Вогонь охопив кілька поверхів будівлі, а також покрівлю, в результаті чого частина даху і перекриттів обрушилися.