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Пожежа в Кемерово: охоронець ТЦ відключив пожежну сигналізацію при загорянні

НовиниНадзвичайні події    26.03.2018 - 15:16
Фото: пожежа в Кемерово (twitter.com/a42.ru)
Фото: пожежа в Кемерово (twitter.com/a42.ru)

Зараз вирішується питання про затримання співробітника ТЦ

В торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерово (Росія) охоронець відключив пожежну сигналізацію при загорянні. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Слідчого комітету Росії (СКР).

Так, зараз вирішується питання про затримання співробітника ТЦ. Сигналізацію, він вимкнув "при отриманні сигналу про пожежу". Мотив його дій у відомстві поки не пояснюють.

За даними співробітників правоохоронних органів, охоронець може стати п'ятим підозрюваним у справі, порушеній після пожежі в ТЦ.

Нагадаємо, після пожежі в Кемерово співробітники карного розшуку Міністерства внутрішніх справ знайшли живими п'ятьох громадян з числа тих, які вважалися безвісти зниклими.

Як відомо, число загиблих при пожежі в Кемерово досягло 64 людей, рятувальники намагаються дістати з-під завалів торгового центру тіла шести жертв. Пізніше стало відомо, що у постраждалому від пожежі в торговому центрі в Кемерово знову почалося задимлення, зокрема, з вентиляційних шахт йде густий чорний дим.

Пожежа в торговому центрі в Кемерово почався вдень у неділю, 25 березня. Вогонь охопив кілька поверхів будівлі, а також покрівлю, в результаті чого частина даху і перекриттів обрушилися.

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Теги публікації: Російська Федерація, пожежа  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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