ru
ua
News
Daily
Lite
Styler
Вибори 2019
Знайти
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Знайти
Підсумки дня: 26 червня
Новини
»
Інше
26.06.2019 - 18:54
Новость на русском
Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) прийняла рішення про
підтвердження повноважень делегації Російської Федерації без обмежень
, незважаючи на порушення принципів РЄ
Російська Федерація готова передати Україні захоплених моряків, якщо Київ
дасть гарантії їх кримінального переслідування
за російськими законами
Українські військові зі складу операції Об'єднаних сил у середу, 26 червня,
розпочали перший етап розведення сил
на лінії зіткнення поблизу Станиці Луганської
Кабінет міністрів України
встановив граничні тарифи
на житлово-комунальні послуги для українців на опалювальний сезон 2019-2020 років
Державне бюро розслідувань
провело масові обшуки
за місцями проживання посадових осіб Міністерства оборони України
Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній раді законопроект №10401 - закон про внесення змін до деяких законів України
щодо зниження вартості електричної енергії
Окружний адміністративний суд міста Києва
оприлюднив обґрунтування рішення
про скасування перейменування Московського проспекту на проспект Степана Бандери, а проспекту Генерала Ватутіна на проспект Романа Шухевича в Києві
Кабінет міністрів України схвалив проект постанови
щодо підвищення з 1 липня пенсій українцям
з тривалим трудовим стажем
З 1 липня українці отримають платіжки за нерухомість і тоді їм доведеться
доплатити за "зайву" площу
Сильний ураган зі зливою
суттєво нашкодив інфраструктурі Ізмаїла Одеської області. 25 червня містом пронеслася стихія, яка наламала дерев, пошкодила дахи і припарковані автомобілі (фото)
Синоптик попередила про різкі перепади температури. Спека в Україні
почне стрімко падати
Надіслати новину другу
Кому:*
Ваш коментар
Надіслати
Новини України
.
Вибори в Раду 2019
Вибори у Верховну раду: що потрібно знати про парламентські вибори в Україні
Які партії проходять до парламенту: рейтинг
Вибори в Раду: що змінилося за тиждень
Хто йде на вибори в Раду: список партій
News
Розведення сил на Донбасі не послаблює оборону, - штаб ООС
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з
Правилами користування сайтом
, і погоджуєтеся з
Політикою конфіденційності
Пропустити
Погоджуюся