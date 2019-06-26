Кабмін підвищив пенсії українцям з тривалим трудовим стажем

Фото: засідання Кабміну (Віталій Носач/РБК-Україна)

Підвищення пенсій буде з 1 липня

Кабінет міністрів України схвалив проект постанови щодо підвищення з 1 липня пенсій українцям з тривалим трудовим стажем. Відповідне рішення Кабмін прийняв у ході свого засідання у середу, 26 червня, передає кореспондент РБК-Україна.

Підвищення передбачається у разі, коли особи з тривалим трудовим стажем мають невисокий розмір пенсійних виплат.

Підкреслимо, реалізація цієї постанови потребуватиме додаткових видатків у сумі 643 мільйонів гривень на місяць для близько 2,5 млн осіб.

"Установити, що з 1 липня 2019 року у разі, коли щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням передбачених законодавством надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, сум індексацій та інших доплат до пенсії (крім пенсії за особливі заслуги перед Україною) в осіб, які отримують пенсію, призначену відповідно до закону з урахуванням страхового стажу… не досягає 2000 гривень, таким особам надається доплата до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру", - сказано у тексті документу.

У пояснювальній записці до проекту постанови вказано, що акт спрямований на встановлення додаткових соціальних гарантій особам, які мають тривалий страховий (трудовий) стаж, але невисокий розмір пенсійних виплат із солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Таким чином, передбачається встановити особам, які отримують пенсію, призначену відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", із урахуванням страхового стажу для чоловіків 35 років, а жінок - 30 років, розмір якої з урахуванням надбавок, доплат та підвищень станом на 01.07.2019 не досягає 2000 гривень, доплату у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.

Нагадаємо, раніше Гройсман анонсував, що на найближчому засіданні Кабмін прийме рішення про підвищення пенсій громадянам, які мають великий стаж роботи, але через низьку зарплату невеликі пенсії.

Як писало РБК-Україна раніше, з 1 січня 2019 року у зв'язку зі збільшенням мінімальної зарплати підвищилася пенсія для людей з великим трудовим стажем. Взагалі мінімальна пенсія зросла на 172 гривні до 1669 гривень для осіб старше 65 років і стажем роботи не менше 30 років для жінок і 35 - для чоловіків.

Крім того, з 1 березня вводилися додаткові виплати пенсіонерам коштів, які Пенсійний фонд отримав від розмитнення "євроблях".