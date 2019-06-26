Українські військові почали відведення сил в Станиці Луганській

Ілюстративне фото (facebook.com/ato.news)

Процес відведення сил триватиме 3 дні

Українські військові зі складу операції Об'єднаних сил у середу, 26 червня, розпочали перший етап розведення сил на лінії зіткнення поблизу Станиці Луганської. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, сьогодні українські військові під наглядом представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ відійшли з однієї зі своїх позицій перед контрольним пунктом в'їзду-виїзду "Станиця Луганська".

Командувач Об'єднаних сил Олександр Сирський додав, що це перший етап відводу сил з околиць Станиці Луганської. Процес розведення сил запланований з 26 по 28 червня.

"По сигналу сигнальних ракет з нашої сторони та сторони бойовиків наші військові покинули визначені ОБСЄ позиції. Наразі не відомо чи відвів своїх військових противник, за цим уже стежать представники наглядової місії ОБСЄ", - зазначили у відомстві.

Крім того, у штабі очікують приїзд очільника української сторони в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми для продовження роботи з відведення сил на визначені Мінськими угодами позиції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що командування операції Об'єднаних сил разом з представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ домовилися про розведення сил в Станиці Луганській у період з 26 по 28 червня.

Пізніше представник так званої "ЛНР" у Спільному центрі з контролю та координації Роман Іванов повідомив про готовність до початку розведення сил в Станиці Луганській. За його словами, російська сторона вже почала відведення своїх підрозділів.