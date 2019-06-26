ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українські військові почали відведення сил в Станиці Луганській

Новини » Надзвичайні події    26.06.2019 - 14:43
Українські військові почали відведення сил в Станиці Луганській
Ілюстративне фото (facebook.com/ato.news)

Процес відведення сил триватиме 3 дні

Українські військові зі складу операції Об'єднаних сил у середу, 26 червня, розпочали перший етап розведення сил на лінії зіткнення поблизу Станиці Луганської. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, сьогодні українські військові під наглядом представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ відійшли з однієї зі своїх позицій перед контрольним пунктом в'їзду-виїзду "Станиця Луганська".

Командувач Об'єднаних сил Олександр Сирський додав, що це перший етап відводу сил з околиць Станиці Луганської. Процес розведення сил запланований з 26 по 28 червня.

"По сигналу сигнальних ракет з нашої сторони та сторони бойовиків наші військові покинули визначені ОБСЄ позиції. Наразі не відомо чи відвів своїх військових противник, за цим уже стежать представники наглядової місії ОБСЄ", - зазначили у відомстві.

Крім того, у штабі очікують приїзд очільника української сторони в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми для продовження роботи з відведення сил на визначені Мінськими угодами позиції.

Українські військові почали відведення сил в Станиці Луганській

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що командування операції Об'єднаних сил разом з представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ домовилися про розведення сил в Станиці Луганській у період з 26 по 28 червня.

Пізніше представник так званої "ЛНР" у Спільному центрі з контролю та координації Роман Іванов повідомив про готовність до початку розведення сил в Станиці Луганській. За його словами, російська сторона вже почала відведення своїх підрозділів.

У Росії відкрили нові справи на українських військових За добу на Донбасі поранено 7 українських військових
Новини України ДонбасСтаница ЛуганскаяООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся