ДБР назвало причини обшуків у чиновників Міноборони

Фото: Роман Труба (Віталій Носач/РБК-Україна)

Обшуки проводяться у рамках справи про закупівлі речей для ЗСУ за завищеними цінами

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба назвав причини масових обшуків у Міністерстві оборони України. Про це він сказав у ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Обшуки, як пояснив Труба, проводяться у рамках справи закупівлю за завищеними цінами речей для Збройних сил України. Так, йдеться про закупівлю 100 тисяч комплектів військової форми за завищеними цінами та 20 тисяч бронежилетів, більшість яких не відповідає заявленим характеристикам.

"Три з п’яти бронежилетів прострілюються", - заявив Труба.

Зокрема, за словами глави бюро, у середу було проведено близько 40 обшуків за місцями проживання деяких посадових осіб Міноборони, працівників комерційних структур і в офісних приміщеннях.

"ДБР разом із Департаментом захисту економіки та Генпрокуратури за місцем проживання посадових осіб Міноборони, комерційних структур, в офісних приміщеннях (провели обшуки, - ред.)... У рамках кримінального провадження за фактами закупівель майна за завищеними цінами для Збройних сил", - сказав очільник ДБР.

Він підкреслив, що попередня сума збитків, які було завдано міністерству внаслідок завищення цін, становить близько 100 мільйонів гривень.

Крім того, Труба уточнив, що договір на постачання бронежилетів було підписано на початку цього року. Досудове розслідування триває близько двох місяців. Він також повідомив, що під час обшуків вилучено 11 тисяч бронежилетів.

Поки що підозру нікому не висували.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ДБР провело масові обшуки за місцями проживання посадових осіб Міністерства оборони України. Так, у зв'язку з цим директор ДБР Роман Труба і директор Київського територіального управління ДБР Руслан Марчук анонсували брифінг о 16:00.

Як писало РБК-Україна раніше, до цього слідчі бюро проводили обшуки в Міністерстві охорони здоров'я України за фактом можливого привласнення державних коштів службовцями міністерства.