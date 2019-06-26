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Росія назвала умову передачі захоплених моряків Україні

Новини » Суспільство    26.06.2019 - 17:40
Росія назвала умову передачі захоплених моряків Україні
Фото: українські моряки (УНІАН)

Росія вимагає від України гарантувати кримінальне переслідування моряків

Російська Федерація готова передати Україні захоплених моряків, якщо Київ дасть гарантії їх кримінального переслідування за російськими законами. Про це йдеться в повідомленні МЗС України.

Повідомляється, що вчора МЗС України отримав ноту Міністерства закордонних справ Російської Федерації з пропозицією, щоб Україна дала письмові гарантії продовження кримінального переслідування моряків "у відповідності з російським законодавством".

"Вважаємо цю пропозицію Росії неприйнятною і такою, що загострює суперечку між Україною і Росією щодо імунітету воєнних кораблів. Про це українська сторона вже поінформувала Міжнародний трибунал з морського права. У зв'язку з цим вимагаємо від Росії без будь-яких подальших умов виконати Наказ Міжнародного трибуналу з морського права і невідкладно звільнити захоплених 24 українських моряків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що Москва продовжує вважати інцидент з українськими кораблями поблизу Керченської протоки неосудним трибуналу ООН.

Раніше також стало відомо, що президент США Дональд Трамп підніме питання звільнення українських заручників на полях саміту "Великої двадцятки".

 

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